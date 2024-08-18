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Появилось видео, как ВСУ уничтожили второй мост в Курской области

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  • 18.08.2024, 12:15
  • 2,052
Появилось видео, как ВСУ уничтожили второй мост в Курской области

Удар нанесла украинская авиация.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал, как украинские защитники уничтожили уже второй мост на территории Курской области России. По объекту результативно отработала авиация.

Эффектные кадры командующий опубликовал в Telegram. Он поблагодарил украинских пилотов за профессионализм и результат.

«Курское направление. Минус еще один мост!Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий», – отметил Олещук.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что Силы обороны Украины разрушили мост через реку Сейм возле села Званное Курской области.

В Глушковском районе остался только один мост в селе Карыж. Это означает, что у российских военных, которые могут находиться в этом районе, почти не осталось путей для поставки вооружения и припасов.

16 августа ВСУ разрушили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области.

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