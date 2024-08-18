Сергею Тихановскому — 46 лет 1 18.08.2024, 12:23

Сергей Тихановский

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный встретил день рождения за решеткой.

Лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Сергею Тихановскому сегодня исполняется 46 лет.

Блогер и политик находится за решеткой с 29 мая 2020 года.

Претендента в кандидаты президенты, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского задержали в Гродно в мае 2020 года во время одной из его поездок по стране.

В декабре 2021 года Тихановскому присудили 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, его судили вместе с целям рядом других активистов. В августе 2022 года политика перевели на самый жестки, тюремный, режим на три года. В середине января 2023 года против лидера оппозиции возбудили дело за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». В итоге в феврале 2023-го политзаключенному назначили вдобавок к 18 годам колонии еще полтора года лишения свободы.

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