Сергею Тихановскому — 46 лет

Сергею Тихановскому — 46 лет1
- 18.08.2024, 12:23
Политзаключенный встретил день рождения за решеткой.
Лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Сергею Тихановскому сегодня исполняется 46 лет.
Блогер и политик находится за решеткой с 29 мая 2020 года.
Претендента в кандидаты президенты, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского задержали в Гродно в мае 2020 года во время одной из его поездок по стране.
В декабре 2021 года Тихановскому присудили 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, его судили вместе с целям рядом других активистов. В августе 2022 года политика перевели на самый жестки, тюремный, режим на три года. В середине января 2023 года против лидера оппозиции возбудили дело за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». В итоге в феврале 2023-го политзаключенному назначили вдобавок к 18 годам колонии еще полтора года лишения свободы.