закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии на фестивале вспыхнуло колесо обозрения

3
  • 18.08.2024, 12:30
  • 3,990
В Германии на фестивале вспыхнуло колесо обозрения

Пострадали десятки человек.

В Германии на фестивале «Хайфилд» произошло чрезвычайное происшествия на колесе обозрения. Одну из гондол охватило пламя, которое моментально распространилось на другие конструкции колеса.

В результате пожара четыре человека получили ожоги. Еще один человек получил травмы в результате падения. Об этом сообщает издание Bild.

Пламя сначала вырвалось из одной гондолы, а затем перекинулось на вторую. Одна из посетительниц фестиваля рассказала, что после 21:00 люди почувствовали запах пластика и через несколько минут уже увидели пламя, которое охватило колеса обозрения.

В полиции Лейпцига заявили, что четыре человека получили ожоги и один человек получил травмы в результате падения. Еще 18 человек отравились продуктами горения. Среди пострадавших были сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские.

По словам руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека получили тяжелые ранения. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина до сих пор не ясна. Как объявили организаторы, фестиваль продолжился около 22.00.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин