В Германии на фестивале вспыхнуло колесо обозрения 3 18.08.2024, 12:30

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Пострадали десятки человек.

В Германии на фестивале «Хайфилд» произошло чрезвычайное происшествия на колесе обозрения. Одну из гондол охватило пламя, которое моментально распространилось на другие конструкции колеса.

В результате пожара четыре человека получили ожоги. Еще один человек получил травмы в результате падения. Об этом сообщает издание Bild.

Пламя сначала вырвалось из одной гондолы, а затем перекинулось на вторую. Одна из посетительниц фестиваля рассказала, что после 21:00 люди почувствовали запах пластика и через несколько минут уже увидели пламя, которое охватило колеса обозрения.

В полиции Лейпцига заявили, что четыре человека получили ожоги и один человек получил травмы в результате падения. Еще 18 человек отравились продуктами горения. Среди пострадавших были сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские.

По словам руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека получили тяжелые ранения. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина до сих пор не ясна. Как объявили организаторы, фестиваль продолжился около 22.00.

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