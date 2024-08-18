«Если бы с человеком ниже меня вспыхнула любовь, рост точно не стал бы преградой» 13 18.08.2024, 12:38

3,296

иллюстративное фото

Истории белорусок, которые значительно выше среднего.

Несмотря на то что «стандарты красоты» сегодня весьма размыты, женщины все равно стремятся скорректировать свою внешность. Одни прячут «недостатки» при помощи одежды, другие обращаются к «уколам красоты» ради желаемого лица, а третьи соглашаются на пластические операции. Но есть то, что изменить нельзя, — например, рост. У женщин в Беларуси он составляет в среднем 1,66 метра.

«Зеркало» поговорило с двумя белорусками, каково им живется с ростом заметно выше этой планки, комплексуют ли они по этому поводу и с какими проблемами сталкиваются.

Имена собеседниц изменены.

Алина, 25 лет. Рост — 1,8 метра:

— С самого детства я была выше своих сверстников. К восьмому классу мой рост был уже в районе 1,67−1,7 метра. За тот учебный год произошел резкий скачок роста — я выросла до 1,8 метра и стала сильно выделяться среди ровесников, так как не только девочки, но и мальчики были на одну-две головы ниже меня.

Все взрослые твердили, что высокий рост — это классно, и где-то в глубине души я им верила, но одноклассники и друзья считали иначе. Не скажу, что они были жестокими, но периодически проскакивали оскорбительные шутки и насмешки. Например, называли меня «шпала», «дылда». Отношения с мальчиками тоже не складывались, потому что их привлекали девочки ниже их самих. Из-за этого я и стала комплексовать по поводу роста.

Кроме комплексов, резкий скачок роста сказался на моем здоровье. Врачи диагностировали у меня поясничный сколиоз. Насколько я понимаю, мышечная масса тела была настолько низкой, что не была способна держать скелет. Спустя время также выяснилось, что некоторые органы не успевали развиваться пропорционально росту тела, то есть они только со временем догоняли в развитии. Как мне объясняли врачи, это могло быть причиной моих нескольких обмороков.

В девятом классе родители записали меня в модельную школу, ведь в этой сфере высокий рост — преимущество. Таким образом мама и папа хотели обеспечить мне «равное» окружение и избавить от комплексов. В этой школе я познакомилась со сверстницами, которые были ростом с меня и даже выше, а к 16 годам полностью приняла свои 180 сантиметров.

С тех пор прошло уже десять лет, а меня по сей день ничего не смущает. В своем высоком росте я вижу исключительно плюсы. Например, на концертах мне всегда видно сцену и у меня всегда очень много кислорода: слышала, что внизу в толпе нечем дышать. При этом я спокойно ношу каблуки до семи сантиметров как в повседневной жизни, так и на мероприятия. Меня ни капли не трогает, если кто-то негативно отзывается обо мне на каблуках, ровно так же, как не трогает, если кто-то этим восхищается.

Проблем с подбором одежды у меня тоже нет. Я всегда могу найти себе что-то в массмаркете: благодаря тому, что я занимаюсь спортом и у меня правильные пропорции тела, в большинстве случаев одежда хорошо садится. Но если говорить про подростковый период, то моим родителям однозначно было сложно. Я вырастала из вещей с невероятной скоростью. С 13 лет меня уже нельзя было одевать в детских магазинах: по росту я соответствовала взрослым, а по другим параметрам — нет.

Что касается подруг, то они все ниже меня — в районе 1,7 метра. Но у одной из самых близких подруг рост всего 1,5 метра, и если мы идем куда-то вместе, то на ходу стараемся не разговаривать, потому что буквально не слышим друг друга. Если хотим что-то обсудить — стараемся это делать, например, сидя в кафе. Тогда мы на одном уровне.

Романтические отношения у меня были с парнями разного роста. Чаще они все-таки были выше меня, но тот факт, что я могу быть выше партнера, никогда меня не смущал. Скорее, самих парней смущала разница в росте не в их пользу. Мне кажется, из-за неготовности людей постсоветского пространства принимать это.

Например, в 20 лет я встречалась с парнем немного ниже меня. Как-то раз мы шли по делам, и к нам пристал пьяный мужчина. Оценив наш рост — было видно, как он провел глазами от меня к парню и обратно, — сказал: «Надеюсь, что вы не встречаетесь, потому что это был бы позор». Парень растерялся в моменте, а после — расстроился намного больше, чем я. Наши отношения в дальнейшем не сложились, но это не было связано с ростом.

Сейчас я замужем, и супруг выше меня на полторы головы. Не буду скрывать, это удобно. Но если бы с человеком ниже меня вспыхнула сильная любовь, рост точно не стал бы преградой.

Вообще я считаю, что мои 180 сантиметров стали своего рода изюминкой, потому что при первой встрече — например, после длительного онлайн-общения — буквально каждый отмечает: «Ого, ты такая высокая!» А некоторые мои друзья, рассказывая обо мне кому-то, говорят: «Алина — высокая блондинка». То есть мой рост стал своего рода описательной характеристикой, и это прикольно.

Карина, 24 года. Рост — 1,78 метра:

— Свое детство и подростковый период я провела в небольшом городке. Там я чувствовала себя великаншей, потому что все мои подруги были ниже меня. Плюс ощущалось, что выгляжу немного громоздко из-за своей комплекции тела.

С переездом в столицу это ощущение улетучилось, потому что в моем окружении появились девушки ростом с меня и выше. Сейчас то, что я выше среднего роста на 12 сантиметров, не вызывает у меня ни негативных, ни позитивных эмоций. Для меня это просто биологический факт.

В целом как таковых комплексов по поводу роста у меня никогда не было, потому что с травлей или издевками по этому поводу ни в школе, ни в университете я не сталкивалась. Проблема лишь иногда возникает во время шопинга: довольно сложно найти джинсы, которое подойдут по длине. С худи, свитшотами и свитерами такой проблемы обычно не возникает: всего несколько раз приходилось сталкиваться с тем, что рукава были короткими.

Мыслей о том, чтобы заняться баскетболом или пойти в модельную школу, у меня тоже никогда не было. Мне казалось, для модельного роста мне не хватает еще пары сантиметров. К тому же если и заниматься моделингом, то с моим телосложением — только в плюс-сайз сегменте.

Партнеры, с которыми у меня были романтические отношения, всегда оказывались либо моего роста, либо ниже на четыре-пять сантиметров. Вообще, раньше меня не смущал этот момент, но недавно на работе мы обсуждали этот вопрос с коллегой, для которой рост — своеобразный пунктик. После разговора я стала невольно размышлять на эту тему и пришла к выводу, что все-таки готова встречаться с человеком, только если его рост будет не менее 1,65 метра. Объяснения этой планке у меня нет, просто так чувствую.

Хорошо, что в приложениях для знакомств пользователи чаще всего указывают свой рост сразу: это позволяет избежать неловких вопросов и сразу отмести тех, кто не проходит по этому критерию.

Каблуки я не ношу, но это никак не связано с ростом. Во-первых, у меня достаточно большой размер ноги — 41-й, а во-вторых, носить каблук в повседневной жизни неудобно. Но если бы звезды сошлись и я нашла красивую, удобную обувь на каблуке по размеру, однозначно носила бы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com