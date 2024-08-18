Украинские десантники затрофеили в Курской области новейший российский танк Т-90М «Прорыв» 3 18.08.2024, 12:45

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Россияне оставили его без боя.

Украинские десантники в ходе операции в Курской области затрофеили новейший российский танк Т-90М «Прорыв». Россияне оставили его без боя.

Об этом сообщает Telegram-канал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Как рассказали десантники, танк стал их трофеем во время рейда в Курской области. При этом сами россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности.

«Десантники 80-ки быстро оценили и освоили «аналоговетную» технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины», - подписано видео.

Т-90М – это современный российский основной боевой танк, модернизированная версия серии Т-90, появившаяся в начале 1990-х годов. Т-90М стал преемником танка Т-90А.

Основным оружием Т-90М является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, которая позволяет стрелять разными типами снарядов, включая управляемые ракеты, что значительно увеличивает точность стрельбы на больших расстояниях. Кроме того, танк оснащен автоматом зарядки, что ускоряет процесс подготовки пушки к стрельбе.

Т-90М имеет комбинированную броню с использованием динамической защиты «Релект», которая эффективно противостоит кумулятивным боеприпасам и бронебойным подкалиберным снарядам. Этот комплекс защиты значительно улучшен по сравнению с предыдущими версиями танка.

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