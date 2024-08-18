Тысячи акул задремали на дне океана и озадачили ученых 18.08.2024, 13:08

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Фото: NESP-IMAS

Загадочное явление показали на видео.

Ученые зафиксировали потрясающе большое скопление спящих акул в прибрежных водах Австралии.

Исследовательская группа из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании (IMAS) заметила скопление из тысяч акул на глубине около 65 метров, во время недавней экспедиции. Рогатые австралийские акулы (Heterodontus portusjacksoni) были расположены плотно на дне морского парка Бигль и напоминали расстеленный ковер.

Исследователи уже видели подобное скопление шесть лет назад. Найти его не было целью этой миссии с дистанционно управляемым подводным роботом, но ученые в восторге от того, что это удалось.

«Мы надеялись снова увидеть акул во время этого исследования. Дважды наткнуться на них в парке площадью 3000 квадратных километров — это все равно, что найти иголку в стоге сена», — говорит Джакумо Монк, старший научный сотрудник IMAS и руководитель экспедиции.

Интересно, что все акулы в этом богатом скоплении являются самками. Самцы и самки этого вида часто живут отдельно, за исключением периода спаривания.

«Мы точно не знаем, почему самки здесь. Возможно, они лакомятся местным деликатесом — морскими гребешками — перед долгим путешествием на север, чтобы отложить яйца. Если мы снова их увидим, это означает, что эта территория для них важна», — добавляет Монк.

Акулы этого вида не представляют угрозы для людей. Даже в очень редких случаях, когда они все же кусают кого-то, последствия для пострадавшего ограничиваются синяком и поврежденным гидрокостюмом.

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