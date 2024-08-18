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Украинцы ударили по комбинату «Кавказ» в России

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  • 18.08.2024, 13:22
  • 4,136
Украинцы ударили по комбинату «Кавказ» в России

В Генштабе ВСУ рассказали о последствиях.

В ночь на 18 августа нанесен удар по очередному важному объекту россиян - комбинату «Кавказ», что в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. «Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ», - сказано в сообщении. Отмечается, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется. «Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются», - сказано в сообщении.

В сети уже показали видео, на котором запечатлены последствия удара по комбинату «Кавказ».

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