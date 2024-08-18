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«Нам обещали, что мы вообще не будем принимать участия в боях, но что-то пошло не так»

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  • 18.08.2024, 13:37
  • 1,898
«Нам обещали, что мы вообще не будем принимать участия в боях, но что-то пошло не так»

Американские журналисты поговорили с пленными российскими призывниками.

Более 250 призывников были взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Курской области, пишет The Washington Post в своем репортаже из изолятора для российских солдат.

По словам начальника учреждения, за последние 10 дней через эту тюрьму прошло 320 россиян, которые направлялись в другие исправительные лагеря в Украине. Он уточнил, что большинство из них — солдаты-срочники, и только около 20% являются контрактниками или мобилизованными.

Российские солдаты рассказали журналистам, что с ними хорошо обращаются и им была оказана необходимая медицинская помощь. Призывники уточнили, что в тюрьме находятся представители Международного Красного Креста. Заключенным военным дали бумагу и принадлежности, чтобы они могли написать письма родным.

Один из срочников сообщил The Washington Post, что ранил себя гранатой в надежде умереть и не попасть в плен. По его словам, украинские военные оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали его в клинику, где ему сделали рентген и провели операцию по удалению осколков из ран.

«Мы не хотели воевать. Нам обещали, что мы вообще не будем принимать участия в боевых действиях. Но что-то пошло не так», — рассказал изданию 22-летний Николай, призывник из Челябинска.

По его словам, украинские войска атаковали их штаб 6 августа, а командиры бросили солдат, не дав указаний о том, что делать дальше. Опасаясь, что их убьют, если они останутся, молодые люди три дня шли по лесам и болотам и «спали на холодной земле», где наткнулись на группу украинских военных.

В минувшую пятницу в воинской части № 12721, расположенной в городе Клинцы Брянской области, «Верстке» рассказали, что десятки военнослужащих попали в украинский плен в ходе боевых действий под Курском. Родственники 102 российских военных, в том числе солдат-срочников, сообщили о пропаже своих близких.

Точно не известно, сколько российских военных попали в плен к ВСУ в ходе боев в Курской области, но, как пишет Independent, ссылаясь на информированный источник среди украинских военных, их может быть 2 тысячи человек, включая солдат срочной службы. Financial Times еще 13 августа сообщала о «нескольких сотнях» пленных. Sky News со ссылкой на сотрудника украинского центра по работе с пленными указывает, что среди них есть солдаты срочной службы в возрасте от 19 до 21 года.

«Нам обещали, что мы вообще не будем принимать участия в боях, но что-то пошло не так»

Американские журналисты поговорили с пленными российскими призывниками.

Более 250 призывников были взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Курской области, пишет (The Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/2024/08/16/ukraine-russia-soldiers-conscripts-kursk/) в своем репортаже из изолятора для российских солдат.

По словам начальника учреждения, за последние 10 дней через эту тюрьму прошло 320 россиян, которые направлялись в другие исправительные лагеря в Украине. Он уточнил, что большинство из них — солдаты-срочники, и только около 20% являются контрактниками или мобилизованными.

Российские солдаты рассказали журналистам, что с ними хорошо обращаются и им была оказана необходимая медицинская помощь. Призывники уточнили, что в тюрьме находятся представители Международного Красного Креста. Заключенным военным дали бумагу и принадлежности, чтобы они могли написать письма родным.

Один из срочников сообщил The Washington Post, что ранил себя гранатой в надежде умереть и не попасть в плен. По его словам, украинские военные оказали ему первую помощь, а затем эвакуировали его в клинику, где ему сделали рентген и провели операцию по удалению осколков из ран.

«Мы не хотели воевать. Нам обещали, что мы вообще не будем принимать участия в боевых действиях. Но что-то пошло не так», — рассказал изданию 22-летний Николай, призывник из Челябинска.

По его словам, украинские войска атаковали их штаб 6 августа, а командиры бросили солдат, не дав указаний о том, что делать дальше. Опасаясь, что их убьют, если они останутся, молодые люди три дня шли по лесам и болотам и «спали на холодной земле», где наткнулись на группу украинских военных.

В минувшую пятницу в воинской части № 12721, расположенной в городе Клинцы Брянской области, «Верстке» рассказали, что десятки военнослужащих попали в украинский плен в ходе боевых действий под Курском. Родственники 102 российских военных, в том числе солдат-срочников, сообщили о пропаже своих близких.

Точно не известно, сколько российских военных попали в плен к ВСУ в ходе боев в Курской области, но, как пишет Independent, ссылаясь на информированный источник среди украинских военных, их может быть 2 тысячи человек, включая солдат срочной службы. Financial Times еще 13 августа сообщала о «нескольких сотнях» пленных. Sky News со ссылкой на сотрудника украинского центра по работе с пленными указывает, что среди них есть солдаты срочной службы в возрасте от 19 до 21 года.

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