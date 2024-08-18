Коуч чемпионата Беларуси: Тренеры до сих пор жалуются, что запретили зарубежные сборы 18.08.2024, 13:45

Белорусский футбол варится в собственном соку.

Коуч чемпионата Беларуси поделился c «Трибуной» мыслями о способах повысить уровень мотивации игроков.

– Что нужно сделать, чтобы беларусская молодежь захотела выкладываться по полной на тренировках?

– Повышать уровень чемпионата. Приглашать сильных легионеров, что сейчас исключает лимит на зарплаты. Стремиться играть как можно больше матчей с командами выше уровнем. Тренеры до сих пор друг другу жалуются, что командам запретили проводить зарубежные сборы – а это было очень важно потому, что футболисты проводили спарринги с соперниками, которые сильнее и в тактическом, и в физическом планах, и видели, к чему нужно стремиться и как нужно пахать. У футболистов появлялись мысли: «Если я слабее в тактическом плане, значит, нужно побеждать за счет «физики». А для этого нужно быстрее бегать, сильнее толкаться». И так далее. А так мы варимся в собственном соку, – сказал коуч.

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