Падение РФ пошло еще веселее Александр Немец

18.08.2024, 13:52

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После появления Курской Народной Республики.

Для начала рассмотрим площадь освобожденных районов Курской области. Согласно последнему сообщению главнокомандующего ВСУ Сырского (хороший командующий!) президенту Зеленскому (14 августа), площадь территории под контролем ВСУ в Курской области достигла 1150 кв. км (не считая «серой зоны»), глубина вторжения ВСУ достигает 35 км, а число вражеских пленных превысило 1000 человек.

После этого, примерно за два дня, ВСУ в Курской области продвинулись во всех направлениях, по крайней мере, на 2-3 км («серая зона» превращается в освобожденную «синюю зону»). Растет и «серая зона».

Сам я, на основании десятков сообщений украинских каналов, могу оценить ситуацию на вечер 16 августа (московское время): площадь освобожденных районов (окрашенных на картах ВСУ в синий цвет) подобралась к 1300 кв. км (это еще осторожная оценка); а число пленных орков достигло 2000 (с учетом сдачи в плен целых подразделений армии РФ); ударами с воздуха уничтожено еще несколько колонн с российскими «срочниками».

Вот теперь читателям нужно взять в руки карту Курской области (или посмотреть эту карту на Google Map). ВСУ контролирует районные центры Суджа (с окрестностями) и Коренево (тоже с окрестностями), а расстояние между ними по прямой примерно 50 км. Умножаем на 30-35 км (глубина «синей зоны»), получаем площадь Курской Народной Республики (именно так!) по меньшей мере равной 1500 кв.км. И более того, имеются разные «выступы и анклавы». Плюс несколько сот квадратных километров «серой зоны».

Но ведь сверх «синей зоны» и «серой зоны» имеются территории, где действуют украинские ДРГ (каждая в несколько танков и бронемашин), а путинский режим здесь больше не существует. Это земли между границей Украины на юге и довольно большой рекой Сейм (приток Десны) на севере и западе. С востока эти земли ограничены (моя оценка) 36-м меридианом, который проходит чуть западнее Курска.

Я пришел к этой оценке на базе информации от наиболее проницательных украинских обозревателей. Конкретнее (вверх по течению Сейма), это райцентр Глушково (еще в руках Путина, но здесь идут серьезные бои и «Хаймарсы» уничтожают мосты через Сейм), райцентр Коренево, райцентр Рыльск, райцентр Льгов, поселок им.Карла Либкнехта (такое название), Курчатов (с Курской АЭС), еще немного на восток вдоль реки и сразу на юг до границы с Украиной.

В случае выхода ВСУ к реке Сейм от Глушково до Курчатова и разрушения мостов через реку (один уже разрушен), Сейм станет надежным препятствием для армии РФ. Ничего невозможного здесь нет. Первые ДРГ ВСУ появлялись у Рыльска и Льгова уже 10 августа.

Особый интерес для командования ВСУ и руководства Украины представляет Курская АЭС в Курчатове. Ее мощность составляет (не считая строящегося энергоблока) 2000 МВт, она обеспечивает энергопитание Курской области и нескольких соседних областей РФ.

Едва ли Курчатов будет взят ВСУ в ближайшее время. К югу от него сейчас строят линию укреплений. Но в распоряжении ВСУ имеются многие тысячи дронов, десятки систем «Хаймарс», новые штурмовики F-16 с высокоточными ракетами и даже дальнобойные орудия со снарядами калибра 203 мм. Эти орудия уже в «синей зоне» Курской области.

Словом, крайне сомнительно, чтобы Курская АЭС «доработала» до конца августа. Разумеется, речь идет не о разрушении атомных энергоблоков, а о выходе из строя всей окружающей инфраструктуры. Это станет тяжелейшим ударом для уже загибающейся путинской экономики.

Примерно то же самое ждет крупный военный аэродром Халино под Курском и еще несколько важных инфраструктурных объектов Курской области. Есть точные сведения. В итоге экономический потенциал этой области, для путинского режима, упадет до нуля. А Украина получит новые сельхозугодья и много чего еще в пределах Курской Народной Республики.

Но, может быть, армия РФ сумеет переломить ситуацию в Курской области? Крайне сомнительно. Туда в основном перебрасывают неопытных призывников, которые просто физически не в состоянии противостоять опытным бойцам ВСУ. Прибывают и российские подразделения с Донбасса, но их мало.

А как насчет экономики РФ, может быть она еще полна сил? Советую посмотреть ролик канала FREEDOM, с интервью серьезного украинского экономиста Александра Савченко (кратко): «Экономика РФ не росла ни в 2023 ни в 2024 годах. Путинская «статистика» вывела цифры роста ВВП, базируясь на очень заниженной официальной инфляции. Если принять во внимании реальную инфляцию, то окажется что ВВП РФ падал (в 2023-24 годах на 2-3% в год».

Все в точности, его оценки почти совпадают с моими. А после появления Курской Народной Республики падение РФ пошло еще «веселее».

Александр Немец, kasparov.ru

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