Когда в Беларусь придет осень? 18.08.2024, 13:59

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Фото: Charter97.org

Синоптики предупредили о «холоде из северной Атлантики».

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie рассказали, когда белорусы могут попрощаться с шортами и футболками, поскольку в Республику придет самая настоящая осень. Так, согласно предварительному прогнозу, уже с четверга, 22 августа, к нам вернется «более прохладная погода».

Можно сказать, что жителей страны снова ждут температурные качели. Если с 22-23 августа Беларусь накроет прохладный воздух, то затем, по словам синоптиков, можно смело ждать «несколько жарких дней». А уже со вторника, 27 августа, в регион начнет поступать «холод из северной Атлантики».

«На карте видно, что 22-23 августа Беларусь будет находиться под неглубокой ложбиной холода Х, а уже 25 августа страна окажется в гребне очень теплого тропического воздуха, который идет к нам со Средиземноморья», — отметили синоптики Telegram-канала Nadvorie.

Карта относительной топографии, где показана средняя температура нижнего слоя тропосферы от земли до ~6 км.

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