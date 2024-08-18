Полковники наносят ответный удар
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 18.08.2024, 14:07
В России начались «большие гонки».
Генералитет из Министерства обороны РФ, обвиняемый в злоупотреблениях (Тимур Иванов и коллеги) вырвался было вперед в большой коррупционной гонке на призы путинской вертикали (Кубок Захарченко-Черкалина).
Но не тут-то было. Вот уже подтянулось ФСБ, причем не генералы, а полковники (как там у Пушкина: «Обгони-ка моего меньшого брата»). Два «полкана» из службы – Лобанов и Карманов брали взятки.
Трудились они во «второй службе ФСБ». Она называется, согласно оруэлловской традиции, «подразделением по защите конституционного строя».
Лобанов и Карманов получили сегодня по 9 лет строгого режима. За что? Оказывается, брали взятки у католических священников (!) – «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти» получили 20 млн. рублей.
Что же вы, Лобанов и Карманов? Не «русской веры» что ли? Как же это вы продвигали церковь «не нашу»? Брали бы у православных батюшек, глядишь, суд бы отнесся помягче, а то и вовсе дела не было бы. Все же покровительствовать вере православной – дело богоугодное.
Итак, коррупционные полковники из ФСБ сопят в спину генералам из Минобороны.
Но кто же это нагоняет плотную лидирующую группу? Какой-то плотный мужик в форме? Ах, это МЧС! Еще один полковник – Симоненко. Его семейство приобрело недвижимости на несколько сот миллионов рублей, что намного превышает официальные доходы.
В общем, ничего удивительного – привычный бег путинской «вертикали».
Телеграм-канал «СерпомПо»