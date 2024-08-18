Резервов нет: Россия пошла на крайние меры в Курской области 2 18.08.2024, 14:23

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Среди ликвидированных ВСУ неожиданно оказались летчики тяжелых бомбардировщиков.

Командование РФ пошло на крайние меры в Курской области, бросив на оборону территории «космическую пехоту», включая списанных военных из станций предупреждения о ядерном ударе и из полков тяжелых бомбардировщиков. Об этом сообщает издание «Важные новости».

Отмечается, что речь идет о созданном весной 2024 года мотострелковом полке. Списанных военных собирали специально для прикрытия российской границы. В приграничные районы РФ пехота прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ.

В подразделения попали бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое число офицеров из летного состава.

Их прикомандировали в пехоту с аэродромов «Украинка» в Алтайском крае, «Белая» в Иркутской области и «Энгельс» в Саратовской области. На всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых запускают ракеты по городам Украины, говорится в материале.

Помимо этого, замечены военные одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и персонал РЛС «Воронеж» (эти станции выставлены вдоль границ России для предупреждения о ядерном ударе).

«Космическая пехота» уже несет потери. В частности, мотострелки ВКС, вероятно, были в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа.

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