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«Большая часть бюджета уходила на колбасы, сосиски и сладости»

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  • 18.08.2024, 14:30
  • 4,872
«Большая часть бюджета уходила на колбасы, сосиски и сладости»

Траты белорусской семьи, которая полностью изменила свое питание.

Катя с мужем больше года назад полностью изменили свой подход к еде: перестали есть сахар, картошку на гарнир, фастфуд и переработанные продукты.

Эту историю наша прислала читательница сайта onliner.by.

«Зачастую люди слышали, от чего мы отказались, и спрашивали: а что тогда есть?» — вспоминает Катя. Но семья считает, что их питание стало только лучше и разнообразнее. Сколько стоили такие изменения? Сравниваем траты на еду до и после:

— Меня зовут Катя, мне 36 лет, мужу Диме — 37. Больше года назад мы отказались от:

белого сахара и всего с ним;

пшеничной муки и всего из нее (иногда на прогулках покупаем круассанчик или в гостях можем скушать кусочек тортика);

глютеносодержащих продуктов;

подсолнечного масла в пластиковых бутылках (покупаем только сыродавленное для салатов);

картофеля как гарнира (хотя нечасто у родителей мужа можем съесть драники или добавить чуток охлажденного в мундире в салат);

маринованных овощей с уксусом спиртовым;

покупного хлеба;

фастфуда наподобие бургеров, картофеля фри, куриных ножек и прочих известных перекусов (но шаурмой эпизодически балуемся);

«мусорных» и переработанных продуктов с консервантами и прочей химозой;

кофе по утрам натощак или сразу после приема пищи;

пакетированного чая;

алкоголя.

Спросите, как мы докатились до такой жизни? Нашей семье уже 12 лет, и если откинуть последние полтора года, то 10 с половиной лет мы ели картошечку жареную, вареную, запеченную, пюре и еще с десяток вариаций блюд из картофеля.

Конечно же, первые блюда: борщи, щи, супчики — и обязательно с макаронами. Как же без первого? Мамы и бабушки всегда приговаривали: не будешь есть жидкое — желудок испортишь.

И сами макароны, конечно, да еще и с сыром сверху. Иногда гречку, рис белый, перловку, пшено, овсянку. Котлетки, да позажаристей, мясо — с корочкой золотистой. Огурчики и помидорчики — маринованные, от заботливых родителей, салат — в основном из огурцов, помидоров, пекинской или белокочанной капусты, укропчика и с подсолнечным маслицем.

Еще я была зависимой сладкоежкой: если в течение дня не съедала пару конфет или шоколадок, булочку или пирожок, печенюшку или вафельку, сырок или творожок, не выпивала пару кружек кофе или чая, то мой день был прожит зря. И все это сахарное добро у меня было в качестве десерта и после завтрака, и после обеда, и после ужина. Между ними еще перекусы фруктами — считала, что это очень полезно.

У мужа утро до завтрака начиналось с чашки кофе с сахаром и кусочка хлеба со сливочным маслом.

Сейчас описываю наш прежний рацион с иронией, но раньше для нас это было вполне себе нормальным питанием. Полагаю, что многие увидели знакомые ежедневные пищевые привычки. Если у кого-то все иначе — это очень здорово.

В дополнение ко всему нас сопровождала ежедневная вялость, усталость, тревожность, сонливость, упадок сил — «проснулся и уже устал». Все это мы объясняли только чрезмерной и напряженной работой, недостатком сна.

Плюс большинство людей из окружения всегда транслировало такие же симптомы. А если у большинства так — значит, это нормально (думали мы).

И вот наступил апрель 2023 года, мой последний рабочий день в одной из компаний, диалог с коллегой. Наташа зацепила одной фразой, которая стала для меня важной, ключевой и решающей, — и я погрузилась в тему здорового питания.

Следующий день посвятила видеоурокам по питанию на YouTube-каналах, через пару недель оплатила и просмотрела курс по основам питания и здорового образа жизни.

Сдали с мужем анализы крови, прошли УЗИ органов брюшной полости и ужаснулись. После всего увиденного по анализам жизнь перевернулась на 180 градусов.

Зачастую люди слышали, от чего мы отказались, и спрашивали: а что тогда есть? Да много чего, ловите ассортимент:

зелень: укроп, петрушка, кинза, сельдерей, рукола, горчица листовая, айсберг, латук, шпинат, мизуна, фризе, кук, мангольд — меня не остановить в перечислении, мы удивились такому многообразию;

овощи: морковь, лук, свекла, перец, капуста белокочанная и краснокочанная, капуста цветная и брюссельская, брокколи и пак-чой, капуста кольраби и кейл, редис разных сортов, дайкон белый и розовый, редька арбузная и маргеланская, кабачок, тыква — список можно продолжать, нарочно не указала огурец и помидор;

крупы: гречка коричневая и зеленая, рис бурый и красный, пшено, киноа, овсяная крупа;

бобовые: фасоль зерновая, стручковая и сахарная, чечевица коричневая, зеленая и красная, нут, горох, маш;

рыба: сельдь, скумбрия, сардины, хек, горбуша. И не обязательно гнаться за дорогой красной рыбой семгой или форелью, много сортов полезной бюджетной рыбы;

мясо: свинина, говядина, телятина, курица, утка, кролик;

субпродукты: язык, печень, почки, сердце, желудки.

Пожалуй, остановлюсь, список огромен, там еще разнообразие фруктов, ягод, молочной продукции, морепродуктов, семян, орехов, квашеной капусты и других ферментированных заготовок.

Теперь утро начинается с 1—2 стаканов воды с долькой лимона и физической зарядки. Дальше — добротный сытный завтрак, яйца в разном исполнении с салом или рыбой или кусочком мяса, обязательно с салатом, зеленью, овощами и пару орехов. А раньше завтракали овсяной кашей с сахаром и сухофруктами, бутербродом с маслом, сыром и покупной мясной нарезкой.

Если на обед или ужин раньше был картофель с мясом либо макароны с сосиской, то сегодня в качестве гарнира только овощные блюда и крупы.

Десертов не лишились, просто заменили на полезные альтернативы. Например, пудинг из пшена без сахара с тушеными яблоками и корицей, ягоды с кокосовым урбечем, шоколадная паста из нута и фиников с оладьями из муки из зеленой гречки либо с ягодами, кексы из моркови, банана, перемолотых овсяных хлопьев, изюма и ягод, творожок из гречки и ягод с семенами и орехами.

Увлеклась кулинарией, прокачиваю и набиваю руку на быстрые и полезные блюда. Составляю сборник здоровых рецептов.

Муж на обеде питается в столовой рядом с работой и всегда к мясу берет две тарелки салата вместо картофельного пюре или макарон. Его по такой привычке уже узнают и иронично называют «мужчина — две тарелки салата».

По итогу после смены пищевых привычек и за 4 месяца здорового питания появилась уйма улучшений. Качество жизни однозначно выросло, чувствовать себя стали намного лучше, чем до 30 лет.

Еще и расходы на питание уменьшились. Если ранее на продукты тратили в месяц 870—1100 рублей, то сегодня в среднем выходит 840—900 рублей. Это с учетом того, что часто едим орехи, урбечи, оливковое и льняное масло, авокадо, рыбу, ягоды.

Почему? Оказывается, что ранее бóльшая часть расходов уходила на колбасы, сосиски, йогурты, десерты, сладости, перекусы и прочую переработанную продукцию.

Экономить бюджет и время позволяет еще пара привычек:

режим питания — 3—4 приема пищи без промежуточных постоянных перекусов между ними;

овощи, фрукты, ягоды покупаем сезонные на рыночках подсобных хозяйств, у душевных людей, торгующих излишками с личного огорода, и фермеров, что-то родители мужа выращивают;

на зиму делаем заготовки и замораживаем овощи, зелень, ягоды;

зелень храню в высоких стеклянных банках в холодильнике;

отдельные продукты покупаем оптом или в большом объеме на маркетплейсах;

хлеб пеку сама из гречки, льна, чечевицы;

крупы замачиваю на ночь или утром, и время приготовления сокращается;

в морозильнике систематически храню часть отваренного нута или фасоли для частых рецептов;

в основном все запекаю в духовке, и освобождается время на другие домашние дела или приготовление салата;

с собой носим термос с водой и баночки с орешками, ягодами;

завариваю травяной чай в термокружке.

Некоторые близкие не одобряют наш образ жизни в питании и считают нас нозофобами. Это только их решение так мыслить.

Просто повторю известную фразу: «Вилкой и ложкой мы роем себе могилу». То, что вы едите каждый день, или отнимает здоровье и приближает старость, или приумножает энергию, молодость, красоту и здоровье.

Надеюсь, что наша история кому-то принесет пользу, натолкнет на мысли или благотворно повлияет на жизнь.

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