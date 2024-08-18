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ВСУ загоняют россиян в новый котел в Курской области

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  • 18.08.2024, 14:59
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ВСУ загоняют россиян в новый котел в Курской области

В ловушке могут оказаться 800 десантников.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, как Вооруженные силы Украины загоняют солдат противника в котел в Курской области.

В эфире Radio NV он отметил, что ключевой момент заключается в мостах. Первой появилась информация о Глушково и мост через реку Сейм, который уничтожили украинская авиация. Оставались еще два - в Званном и Кариже. По последним данным, первый из них уже наполовину разбит.

«Это только ухудшение ситуации для россиян. Я не мерил линейкой, но где-то до 400 квадратных километров территории, возможно даже больше, которые располагаются южнее реки Сейм до украинской границы, с такими населенными пунктами, как Глушково, как известный пограничный населенный пункт Теткино. Чем он известен? Тем, что РДК в свое время заходили туда со своими рейдами раза три, наверное. Соответственно, там, в Теткино, были расположены российские ВДВ-шники, до 700-800 человек личного состава, и об этом пишут российские Z-паблики», - отмечает Пехньо.

По его словам, эта территория окружена рекой и еще с одной стороны приперта государственной границей. Таким образом, если уничтожить все мосты, то российские военные не смогут убежать. Потенциально в котле могут оказаться до 700-800 российских десантников. Однако, есть вероятность, что они уже начали выходить, ведь еще с пятницы они начали прокладывать понтонные переправы.

«Я вижу, что украинская авиация заявляет о своей успешной работе непосредственно по мостам. Не знаю, какой это вид авиации. Сомнительно, что это F-16, потому что таких тяжелых бомб к F-16 у нас нет, о них сейчас только ведутся переговоры. Но есть факт того, что мы достаем их и можем уничтожать. Если россияне начнут идти по понтонным переправам, то не факт, что их оставят живыми. Либо это может быть самая большая, рекордная сдача в плен, либо это будет какой-то элемент отхода, но не очень организованного, потому что уже сейчас можно говорить, что два из трех мостов выведены из строя. Это может быть реально выдающаяся операция - из того, что удастся у нас на Курщине», - подытожил он.

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