Роман Свитан: ЧВК могут провести операцию по смещению Путина 2 18.08.2024, 15:07

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Роман Свитан

Это будет понятно в течение недели.

Операция в Курской области может иметь политические последствия для Путина и его режима. Скоро может начаться дальнейшее «движение Пригожина», то есть тех российских частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты.

Такие частные военные компании могут провести определенную операцию по смещению российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан во время чата на «Главреде».

«Если найдется «мальчик», который скажет, что «король голый», тогда могут быть серьезные последствия. Если такого «мальчика» не найдется, и он не укажет пальчиком на то, что Путин без защиты, то вряд ли что-то будет. В ближайшее время увидим. Думаю, что скоро начнется дальнейшее «движение Пригожина», то есть тех частных компаний, за которыми стоят серьезные финансисты, включая российских олигархов, которые могут сейчас таких «мальчиков» развернуть в сторону Путина и повторить поход на Москву», - отметил Свитан.

По его словам, не все так просто с принятым российским руководством решением о создании линии обороны вокруг Москвы.

"Она (линия обороны вокруг Москвы - ред.) явно создается не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Сейчас в России пытаются создать линию обороны вокруг столицы как раз от таких групп частных военных компаний, которые могут сказать, что король голый, и провести определенную операцию по смещению Путина. Все это будет понятно в течение недели», - сказал Свитан.

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