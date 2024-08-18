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Лукашенко униженно оправдывался на российском ТВ

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  • 18.08.2024, 15:15
  • 5,396
Лукашенко униженно оправдывался на российском ТВ

За отвод войск от украинской границы.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». Среди тем упоминался и отвод белорусских войск от границы с Украиной. Часть российских Z-каналов тогда обвинила Лукашенко в предательстве, особенно когда украинцы зашли в Курскую область. Сейчас в интервью Лукашенко объяснил: это он дополнительные силы отвел, но основные, мол, остались.

«А те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и сейчас. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет», — оправдывался Лукашенко.

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