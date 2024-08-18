The Times: Невидимое британское оборудование, сыграло центральную роль в наступлении ВСУ на Курск 1 18.08.2024, 15:23

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Ставки были высокими.

Даунинг-стрит и Министерство обороны Великобритании были готовы к видео об использовании британских боевых танков Challenger 2 украинскими военными на территории России. В течение 48 часов чиновники и политические помощники премьер-министра страны Кира Стармера и министра обороны Джона Хили вели переговоры о том, как далеко можно найти, чтобы подтвердить участие Великобритании во вторжении в Курскую область, пишет The Times.

«Ставки были высокими. Невидимое миру британское оборудование, в том числе беспилотники, сыграло центральную роль в новом наступлении Украины, а британский персонал в течение двух лет тесно консультировал украинских военных в масштабах, не сравнимых ни с одной другой страной», - говорится в материале.

В то же время главный помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев обвинил западные спецслужбы в том, что они якобы помогали планировать атаку, которая началась 6 августа, когда президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о вторжении в РФ трех механизированных пехотных бригад и трех десантно-штурмовых бригад.

«Когда в 2022 году началась война в Украине, тогдашний министр обороны консерватор сэр Бен Уоллес позволил украинским военным использовать британскую технику на территории России при условии соблюдения международного права, которое позволяет наступательные атаки на аэродромы и линии снабжения в целях самообороны», - напомнили в The Times.

В издании отметили, что решение, которое Стармер и Хили приняли на прошлой неделе, было не изменением политики, а изменением тона, чтобы быть более открытыми относительно роли Британии убедить главных союзников сделать больше для помощи Украине.

«Мы не будем уклоняться от идеи использования британского оружия в России в рамках защиты Украины. Мы не хотим никакой неуверенности или нервозности относительно поддержки Британии в этот критический момент, а половинчатый или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать об этом. Мы должны гордиться тем, что передали оборудование, которое помогает Украине в ее обороне», - отметил высокопоставленный источник в Уайтхолле.

По словам экспертов, операция в Курской области была частично начата, чтобы поднять моральный дух внутри Украины и укрепить позиции Зеленского.

«Это классический военный контрудар, который пытается ослабить давление в других местах. Украинцы надеются, что это уменьшит давление на Донбассе [где сосредоточены российские атаки]», - объяснил один из ведущих британских оборонных аналитиков Майкл Кларк.

«Они хотели создать стратегическую дилемму для России, а именно: отводить ли войска от своих основных усилий в Украине, чтобы справиться с этим?», - заметил другой военный источник.

«Украина обнаружила, что Россия не имеет достаточного количества средств радиоэлектронной борьбы. Они нашли дыру и просто пробили ее, и с другой стороны ничего не было», - подчеркнул источник в силовых структурах.

В The Times отметили, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне. Однако единственное британское оружие, которое не может быть использовано на территории РФ - это крылатая ракета Storm Shadow. В то же время известно, что Шаппс, преемник Уоллеса, разрешил ее использование в Крыму.

В свою очередь британские чиновники и эксперты считают, что их европейские партнеры слишком обеспокоены тем, что провоцируют российскую эскалацию. Несмотря на увеличение количества военной техники, поставляемой в Украину, официальные лица по вопросам безопасности утверждают, что не было никаких причин того, что РФ даже угрожала применить тактическое ядерное оружие - страшный сценарий, который сделал бы угрозы третьей мировой войны правдоподобными.

«Россияне всегда плюются огнем и серой. Я могу заверить вас, что с начала войны они и пальцем не пошевелили в направлении применения ядерного оружия. Мы постоянно наблюдаем за этим, потому что тактическое применение ядерного оружия имеет много этапов. Много людей задействовано, много перемещений ракет», - пояснил один из источников в оборонном ведомстве.

Источник отметил, что для поражения «умеренно сконцентрированной» бригады численностью 5000 военнослужащих понадобится «пять или шесть» ядерных боеголовок, что является неэффективной стратегией.

«Что будет дальше, зависит от военной игры в кошки-мышки. Есть предположение, что Россия контратакует под Курском до наступления зимы в конце октября. Западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят пытаться удержать все захваченные позиции. Сейчас это успех для Зеленского и позор для российских военных, которые уже потеряли 15 000 бронемашин и 6 000 танков и были вынуждены развернуть ветеранов Т-54, 70-летнюю модель, выведенную из эксплуатации более 40 лет назад», - говорится в материале издания.

Однако из-за возможности прихода Дональда Трампа к власти, команда Стармера и чиновники Британии прилагают усилия, чтобы усилить поддержку Украины.

«Демократическая страна, на которую напал ее сосед-автократ, является катастрофой не только для этой страны, но и для всего мира. Поэтому демократии не должны останавливаться ни перед чем, чтобы обеспечить победу свободы. Мы не можем просто надеяться на то, что Украина победит Россию, мы также должны предоставить средства для этого», - отметил бывший Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс.

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