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«У Лукашенко нет самого важного»

  • 18.08.2024, 15:45
  • 1,610
«У Лукашенко нет самого важного»

Армия диктатора будет уничтожена за неделю.

На совещании по безопасности Лукашенко заявил своим офицером, что у них «есть все для отражения агрессии Украины». Весьма оптимистичная оценка белорусской армии, которая при желании будет раздавлена Украиной или Польшей за неделю, пишет читатель сайта Charter97.org:

— У Лукашенко нет самого важного. Нет армии, которая готова за него умирать. Нет поддержки народа, который его ненавидит. Нет единства элит, которые в него не верят.

Вступление в войну на стороне Путина будет для режима Лукашенко болезненным и быстрым самоубийством.

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