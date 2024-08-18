«У Лукашенко нет самого важного»
- 18.08.2024, 15:45
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Армия диктатора будет уничтожена за неделю.
На совещании по безопасности Лукашенко заявил своим офицером, что у них «есть все для отражения агрессии Украины». Весьма оптимистичная оценка белорусской армии, которая при желании будет раздавлена Украиной или Польшей за неделю, пишет читатель сайта Charter97.org:
— У Лукашенко нет самого важного. Нет армии, которая готова за него умирать. Нет поддержки народа, который его ненавидит. Нет единства элит, которые в него не верят.
Вступление в войну на стороне Путина будет для режима Лукашенко болезненным и быстрым самоубийством.