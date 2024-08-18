«У Лукашенко нет самого важного» 18.08.2024, 15:45

1,610

Армия диктатора будет уничтожена за неделю.

На совещании по безопасности Лукашенко заявил своим офицером, что у них «есть все для отражения агрессии Украины». Весьма оптимистичная оценка белорусской армии, которая при желании будет раздавлена Украиной или Польшей за неделю, пишет читатель сайта Charter97.org:

— У Лукашенко нет самого важного. Нет армии, которая готова за него умирать. Нет поддержки народа, который его ненавидит. Нет единства элит, которые в него не верят.

Вступление в войну на стороне Путина будет для режима Лукашенко болезненным и быстрым самоубийством.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com