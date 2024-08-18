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Кто разорвал газовую удавку Кремля?

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  • Игорь Эйдман
  • 18.08.2024, 16:00
  • 5,324
Кто разорвал газовую удавку Кремля?
Игорь Эйдман

Россия окончательно потеряла немецкий рынок.

Несмотря на многочисленные публикации в мировой прессе об украинском следе в подрыве «Северных потоков» и то, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца по этому делу, я продолжаю считать, что диверсию организовали российские спецслужбы.

Незадолго до подрыва газопроводов Россия, пытаясь поставить Германию на колени, фактически прекратила поставки газа.

Это нарушало обязательства по долгосрочным договорам и Газпром мог попасть на большие штрафные санкции. Чтобы их избежать, надо было изобразить какой-то форс-мажор, препятствующий поставкам.

Для этого россияне и взорвали газопроводы.

Причем избирательно, оставив в целости одну ветку «Северного потока-2» (любимого детища Путина), который немцы отказались вводить в строй. Кремль пытался таким образом заставить их прогнуться, наконец-то срочно сертифицировать этот газопровод и попросить Россию поставлять через него газ. Путин прямо на это намекал после диверсии. Немцы его потом послали куда подальше, но он явно рассчитывал, что они поддадутся на шантаж.

А теперь самое интересное. Судя по публикациям в западной прессе, в качестве исполнителей диверсии российские спецслужбы могли (чтобы скрыть свою ответственность) в тёмную привлечь украинцев, которые тоже по своим причинам были заинтересованы в подрыве этих газопроводов. Такое в мире спецслужб нередко встречается.

За эту версию говорит и то, что российская пропаганда не поддерживает, казалось бы выгодную ей, украинскую версию диверсии, а с маниакальным упорством продолжает искать там англо-американский след.

Как известно, главное в любом расследовании не выйти на самих себя. Если потянется ниточка, от исполнителей могут дойти и до российских организаторов. Поэтому россияне продвигают только самые фантастические версии, например, об ответственности за диверсию Виктории Нуланд.

На практике подрыв «Северных потоков» стал для России выстрелом в собственную ногу. Она окончательно потеряла немецкий газовый рынок. А вот Германии он оказался стратегически выгоден, страна смогла освободиться от газовой зависимости от Росиии раньше, чем планировалось. Так что украинцев не арестовывать, а награждать надо.

Возможно, они помогли самострелу российских властей, по очередной путинской самоуверенной глупости разорвавших собственную газовую удавку на шее у Европы.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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