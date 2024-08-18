Синоптики объявили красный уровень опасности в Беларуси 1 18.08.2024, 16:06

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Нас ждет экстремальная жара.

Белорусов предупредили об экстремальной жаре на понедельник, 19 августа, сообщили в Белгидромете.

В частности, на 19 августа белорусские синоптики вынесли штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении, объявлен красный уровень опасности.

Причина опасности в экстремальных температурах на территории страны. Белорусов предупредили о том, что в некоторых регионах республики экстремумы достигнут +35 градусов.

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