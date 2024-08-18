Болгария начала совместные с США военные учения 18.08.2024, 16:19

В них участвует авиация.

В Болгарии накануне начались совместные с США военные учения «Фракийское лето», которые продлятся до 29 августа.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Учения проходят в районах 24-й авиабазы в Крумово, аэропорта Пловдив, военного района в Чешнегирово и во временно выделенных районах воздушного пространства Республики Болгария.

В них участвуют силы и средства Министерства обороны и структур, непосредственно подчиненных министру обороны, Военно-воздушных сил Болгарии, Объединенного командования специальных операций и формирований ВВС США в Европе, а также команды из Военно-медицинской академии.

«Целью учений «Фракийское лето-2024» является повышение возможностей и оперативной совместимости экипажей военно-транспортной авиации и соединений противовоздушной обороны ВВС, а также сил специального назначения во время участия в международных учениях и операциях», – говорится в сообщении.

Учения будут включать дневные и ночные полеты с участием самолетов Spartan ВВС Болгарии и самолетов С-130 ВВС США.

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