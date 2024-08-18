Как сильно провалится белорусский рубль за 2024-й год 3 18.08.2024, 16:25

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Прогноз аналитиков.

Белорусский рубль может ослабнуть примерно на 4% за 2024 год в терминах корзины иностранных валют. Так считают эксперты BEROC, выпустившие исследование «Обзор монетарной среды: II квартал 2024 г», пишет «Белорусы и рынок».

На поступления от экспорта сдерживающее воздействие будет оказывать ожидаемое ослабление динамики спроса в России, повысившаяся конкуренция на российском рынке, задержки с поступлениями валютной выручки в санкционной среде и достигнутые пределы загрузки производственных мощностей в промышленности.

Динамика курсов рубля к отдельным валютам будет зависеть от траектории кросс-курсов на внешних рынках. При нахождении курса USD/RUB вблизи 90 российских рублей за доллар курс USD/BYN составит 3,23 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 г.. Курс 100*RUB/BYN в таком случае прогнозируется в размере 3,57 белорусского рубля за 100 российских рублей в среднем в 2024 г.

Новые существенные санкционные проявления и угроза разрывов логистических цепочек остаются факторами риска для курсовой динамики. Их реализация приведет к неизбежности более значимого обесценения рубля, в том числе относительно российской валюты, чем предполагает базовый сценарий

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