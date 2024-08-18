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Лукашенко рассказал о «мобилизации на западе Беларуси»

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  • 18.08.2024, 16:41
  • 7,150
Лукашенко рассказал о «мобилизации на западе Беларуси»

Речь о нескольких тысячах человек.

Беларусь провела мобилизацию «на западе» нескольких тысяч человек и перекинула их на полигон у границы с Украиной. Об этом Лукашенко заявил в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову для телепрограммы «Большие воскресные вести» на телеканале «Россия».

«И опять те же войска, которые мы отвели, считайте, треть армии мы ввели. И даже на западе мы провели мобилизацию и перекинули на юг, на полигон готовить наши части. Это было плановое мероприятие, там тоже несколько тысяч ребят готовятся с северо-западного направления. Оттуда мы перебросили… На украинскую [границу], ну, на юг это практически под Брест», — объяснил он.

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