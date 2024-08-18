Главный трансплантолог страны: Белорусы не хотят отдавать свои органы 4 18.08.2024, 17:23

Олег Руммо

Олег Руммо пожаловался на «менталитет».

Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси Олег Руммо рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о том, как «менталитет белорусов» влияет на трансплантацию органов:

— В Беларуси, как и в европейских странах, в США, в основном пересаживают органы умерших людей. Такова специфика национальных законодательств, особенность уклада жизни, понимания проблемы.

Восточный мир несколько иной. Там основная масса операций по трансплантации органов выполняется от живых доноров (родственные, неродственные пересадки). Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, на Востоке семьи большие. У нас, в США, в Европе не так. Кроме того, у жителей восточных стран другой менталитет. У них дети, например, мотивированы спасать жизнь своих родителей — отдавать им свою почку либо фрагмент печени. У нас, наоборот, мотивированы родители, а они не всегда здоровы и не могут быть донорами. В то же время в моей жизни было много случаев, когда взрослые дети в качестве доноров подходили своим родителям (им требовалась пересадка), но папа (мама) ни при каких обстоятельствах не шли на этот шаг. Наотрез отказывались.

Таковы наши психология и ментальность. Поэтому родственные трансплантации взрослым мы выполняем в основном за рубежом, куда нас приглашают провести мастер-класс. Делаем операции в Армении, Казахстане, Узбекистане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com