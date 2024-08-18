The Washington Post: Путин застыл 18.08.2024, 17:36

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Курская операция является четвертым серьезным ударом по власти главы Кремля.

Столкнувшись с кризисом, российский правитель Владимир Путин склонен «застывать». Об этом пишет международный обозреватель The Washington Post Робин Диксон.

Она отмечает, что когда авторитет Путина подвергается испытанию, его ответу часто не хватает быстрых, решительных действий, которые были бы сопоставимы с его воинственной риторикой - это стало понятным после «медленного, незаметного военного ответа» Москвы на неожиданную оккупацию Украиной части Курской области.

«Вторжение на Курск является четвертым серьезным ударом по власти Путина после его вторжения в Украину в феврале 2022 года и подчеркивает слабые стороны вертикальной автократии, которая в основном действует на страхе и наказании», - говорится в статье.

Автор напоминает, что после того, как России не удалось свергнуть украинское правительство в начале вторжения, после того, как босс наемников «Вагнера» Евгений Пригожин возглавил восстание против регулярного российского военного командования, и после того, как исламистские экстремисты ударили по популярной концертной площадке «Крокус Сити Холл» - Кремль не отвечал, и Путин ждал 24 часа или более, чтобы дать какой-либо публичный комментарий.

«Это всегда тот же стиль. Путин любит все держать в секрете. Когда он появляется публично, он не говорит много. Он предпочитает не быть паникером», - сказала Татьяна Становая, основательница французской аналитической группы R. Politik.

При этом, по мнению журналистки, продолжающийся ущерб авторитету Путина после катастрофической войны и повторных потрясений не означает внутренней угрозы его власти.

«Также нет риска, что его режим может упасть в обозримом будущем», - резюмирует автор.

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