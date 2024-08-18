Один из банков сменил название 18.08.2024, 17:48

4,754

Сменился собственник.

У «БТА Банка» — новое название. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков. Новое название этого финучреждения — ЗАО «Нео Банк Азия».

На сайте самого «БТА Банка», как и Нацбанка, пока указано прежнее название.

«Зеркало» напоминает, что в начале июня стало известно, что у «БТА Банка» в Беларуси сменился собственник. Им стала компания из Казахстана SNRG Capital Eurasia, которая принадлежит предпринимателю из этой страны Султану Маренову. Ранее в феврале этого года появилась информация, что Нацбанк Беларуси дал разрешение на подобную сделку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com