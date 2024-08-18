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Один из банков сменил название

  • 18.08.2024, 17:48
  • 4,754
Один из банков сменил название

Сменился собственник.

У «БТА Банка» — новое название. Об этом сообщает Ассоциация белорусских банков. Новое название этого финучреждения — ЗАО «Нео Банк Азия».

На сайте самого «БТА Банка», как и Нацбанка, пока указано прежнее название.

«Зеркало» напоминает, что в начале июня стало известно, что у «БТА Банка» в Беларуси сменился собственник. Им стала компания из Казахстана SNRG Capital Eurasia, которая принадлежит предпринимателю из этой страны Султану Маренову. Ранее в феврале этого года появилась информация, что Нацбанк Беларуси дал разрешение на подобную сделку.

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