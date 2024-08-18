Украинская разведка рассказала об ударе по нефтебазе в Ростовской области РФ

Украинская разведка рассказала об ударе по нефтебазе в Ростовской области РФ3
- 18.08.2024, 17:54
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Нефтебаза до сих пор горит.
В ночь 17 на 18 августа в результате операции Главногоуправления разведки Минобороны Украины ударом дронов была поражена нефтебаза ФГКУ комбината Кавказ в Ростовской области РФ, сообщили источники NV в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Данная нефтебаза входила в состав работавшей на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
По информации местных телеграм-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим.
Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.