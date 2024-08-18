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Какое поколение самое богатое

  • 18.08.2024, 18:09
  • 3,678
Какое поколение самое богатое

У людей, родившихся в эти годы, есть важные черты характера.

Миллениалы в США, по состоянию на начало 2024 года, оказались на 25% богаче представителей поколения X и бэби-бумеров в их возрасте, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным Федерального резервного фонда Сент-Луиса с поправкой на инфляцию, медианное состояние домохозяйств миллениалов, родившихся в 1980-х годах, выросло до $130 000 в 2022 году по сравнению с $60 000 в 2019-м. Медианное состояние американцев, родившихся в 1990-х годах, включая самых молодых представителей поколения, родившихся в 1996 году, увеличилось более чем в четыре раза — до $41 000. При этом, согласно статистике ФРБ Сент-Луиса, в первом квартале 2024 года совокупное состояние миллениалов и представителей старшего поколения Z составляло $14,2 трлн по сравнению с $4,5 трлн четыре года назад. В целом на долю миллениалов приходится около 9% состояния американских домохозяйств. 

В большей степени на эту тенденцию оказал влияние рост цен на недвижимость, пишет WSJ. Кроме того, на статистику повлиял возросший интерес к акциям и паевым инвестиционным фондам, а также более крупные пенсионные отчисления. Экономисты также отмечают, что миллениалы обладают чертами, которые способствуют долгосрочному материальному благополучию, пишет WSJ. В частности, они имеют больше дипломов о высшем образовании и не стремятся заводить много детей. 

Несмотря на это, как отмечает WSJ, для миллениалов свойственна повышенная тревога относительно их будущего. «Многие миллениалы как будто оглядываются через плечо, ожидая, что что-то произойдет», — рассказал газете специалист по финансовому планированию Тейлор Лири. Активы в виде недвижимости могут казаться «призрачным богатством», потому что они неликвидны и не влияют на ежедневный денежный поток, отмечает эксперт. Кроме того, миллениалы сохранили воспоминания о рецессии 2007-2009 годов, которая коснулась их родителей. На это поколение также оказала влияние неопределенность, связанная с пандемией COVID-19.  

Газета также отмечает, что неравенство в благосостоянии среди миллениалов увеличилось по сравнению с неравенством внутри более старших поколений. Так, по данным ФРС Сент-Луиса, в 2022 году разрыв между более обеспеченными и менее обеспеченными слоями населения среди миллениалов составлял около $343 000. Для бэби-бумеров этот разрыв составлял около $286 000, когда они были в аналогичном возрасте в 1989 году, пишет WSJ. 

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