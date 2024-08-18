«Еврейский подход к жизни абсолютно противоречит лукашизму» 18.08.2024, 18:49

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Почему режим в Беларуси антисемитский.

В конце прошлой недели Гродненский районный суд под председательством судьи Станислава Пранко рассматривал дело бывшего председателя еврейской общины Романа Смирнова. Последнему грозит до четырех лет лишения свободы за оскорбление Лукашенко.

Задержали Смирнова еще в апреле за комментарии в адрес чиновников и Александра Лукашенко в оппозиционных либеральных каналах.

По сообщению канала Hrodna.life, информацию о задержанном не сообщили даже его семье. Роман Смирнов является председателем еврейской гродненской общины с 2020 года, но после его задержания общинный совет избрал нового главу.

«Детали» побеседовали с историком и белорусским оппозиционером Алесем Белым, который репатриировался в Израиль несколько лет назад, после отсидки в белорусской тюрьме за участие в протестах:

— Государственный антисемитизм в Беларуси за последние годы стал совершенно пещерным, — рассказал Алесь, — Даже самые большие пессимисты такого не ожидали. Все это продолжает, как мы наблюдаем, усугубляться — хотя хронологически мы удаляемся от больших белорусских протестов, и репрессии, вроде бы, должны уже были затухнуть, но они только усиливаются. Это индикатор того, что страх у правящей прослойки не прошел. Милицейская верхушка и прочие бенефициары режима очень комфортно живут: у них есть российские дотации, а также полная культурная и организационная поддержка со стороны России.

И евреи непропорционально часто попадают в жернова репрессивной машины: не потому что у них есть некие организационно оформленные интересы (все эти люди существуют абсолютно в своих нишах), просто силовые структуры четко улавливают направление политического ветра. Яркий пример: смерть в тюрьме социал-демократа Игоря Ледника. Герой Беларуси Андрей Зельцер тоже был убит чекистами.

Дело Романа Смирнова показательно. Евреи инстинктивно очень критично настроены к нынешней ситуации. Надо понимать, что эти драконовские сроки получают не только люди, которые идут на баррикады (условно говоря), а люди, которые просто пишут комментарии в сети. Человек эмоционально не сдержался и высказал свое отношение. И, конечно, подавляющее большинство людей с еврейскими корнями занимают антидиктаторскую позицию. Традиционный еврейский подход к экономической и социальной жизни абсолютно противоречит лукашизму.

Лукашенко – это лайт-версия Пол Пота: агрессивный крестьянин против городской жизни во всех измерениях. Евреи как извечные городские жители страдают больше всего, ущемляются их академические свободы, гражданские, да и какие хотите. Есть, правда, некоторое количество одиозных приспособленцев, обслуживающих режим, есть так называемые «нейтральные фигуры», но обычно все эти люди плохо заканчивают, как Павел Якубович или Игорь Брыло – несмотря на то, что они стараются быть удобными режиму. Трудно угодить человеку, который считает, что среди белорусских коррупционеров огромное количество именно евреев, хотя евреи в эшелонах власти представлены слабо, да и их в принципе в Беларуси осталось не так много.

Это просто кость, брошенная в очередной раз юдофобам, и зарабатывание очков у махровых российских черносотенцев. В этом контексте нельзя не упомянуть также недавний визит Командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси в Иран генерал-майора Лукьяновича, в ходе которого, в числе прочего, было достигнуто полное взаимопонимание по вопросу ненависти к «сионистскому режиму».

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