Лукашенко вынужден оправдываться Валерий Карбалевич

18.08.2024, 19:14

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Об отчете перед Кремлем.

Давным-давно Лукашенко не давал интервью зарубежным СМИ. Видимо, нет особо желающих с ним разговаривать. Он стал малоинтересен: все, что мог, уже наговорил за 30 лет. Теперь только повторяет сам себя в разных вариациях. Но сейчас —особый случай.

Судя по всему, тех действий, которые активно демонстрировали белорусские власти 10-12 августа, чтобы показать России союзническую верность, Москве показалось недостаточно. Нужно было срочно делать что-то еще, так как в Кремле остались недовольны. Возможно, расценили активность официального Минска как показную, формальную, рассчитанную на внешний эффект.

И белорусские власти придумали. 15 августа в Минск срочно пригласили известного пропагандиста и ведущего общественно-политического ток-шоу «60 минут», депутата Государственной думы РФ Евгения Попова, чтобы взять интервью у Александра Лукашенко для телепрограммы «Большие воскресные вести» на телеканале «Россия». Интервью продолжалось около двух часов. Только в воскресенье появилась его полная версия.

Главный месседж, который хотел донести белорусский правитель до Кремля и российской элиты, ради чего, очевидно, и было организовано это интервью, следующий: «Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей… стоим спиной к спине… мы не позволим русским в спину стрелять».

В течение последних недель российские блогеры не раз упрекали Лукашенко: мол, отвел свои войска от украинской границы, в результате чего командование Украины освободившиеся военные подразделения направило в Курскую область. Лукашенко уверяет, что сейчас белорусские войска выдвинуты к границе («треть армии мы ввели»), украинцы вынуждены реагировать, таким образом Беларусь помогает россиянам в Курской области. Он говорит: «Они же (украинцы — прим.) перебросили подразделения к нашей границе дополнительно, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения на границе.

Лукашенко говорил все так, чтобы понравиться российской аудитории: «Империю эту еще никто не побеждал и не победит — Россию».

Снова вернулась воинственная риторика в адрес Запада. Западных политиков Лукашенко назвал «зверями», «сумасшедшими», «безумцами», «нацистами». Звучали традиционные угрозы, в том числе, в очередной раз обещал применить ядерное оружие в какой-то критической ситуации.

Лукашенко всячески подчеркивал свою особую роль в российской политике. «Мы с президентом Путиным…» — рефреном звучало через все интервью.

На ходу организованное интервью стало своеобразной формой оправдания и отчета перед Кремлем.

Но этим дело не ограничилось. 16 августа, через 10 дней после начала украинскими военными Курской операции, Лукашенко наконец провел совещание по вопросам военной безопасности. В ходе которой министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины». Такая вот запоздалая демонстрация солидарности с Россией.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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