закрыть
18 августа 2024, воскресенье, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко вынужден оправдываться

  • Валерий Карбалевич
  • 18.08.2024, 19:14
  • 1,614
Лукашенко вынужден оправдываться

Об отчете перед Кремлем.

Давным-давно Лукашенко не давал интервью зарубежным СМИ. Видимо, нет особо желающих с ним разговаривать. Он стал малоинтересен: все, что мог, уже наговорил за 30 лет. Теперь только повторяет сам себя в разных вариациях. Но сейчас —особый случай.

Судя по всему, тех действий, которые активно демонстрировали белорусские власти 10-12 августа, чтобы показать России союзническую верность, Москве показалось недостаточно. Нужно было срочно делать что-то еще, так как в Кремле остались недовольны. Возможно, расценили активность официального Минска как показную, формальную, рассчитанную на внешний эффект.

И белорусские власти придумали. 15 августа в Минск срочно пригласили известного пропагандиста и ведущего общественно-политического ток-шоу «60 минут», депутата Государственной думы РФ Евгения Попова, чтобы взять интервью у Александра Лукашенко для телепрограммы «Большие воскресные вести» на телеканале «Россия». Интервью продолжалось около двух часов. Только в воскресенье появилась его полная версия.

Главный месседж, который хотел донести белорусский правитель до Кремля и российской элиты, ради чего, очевидно, и было организовано это интервью, следующий: «Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей… стоим спиной к спине… мы не позволим русским в спину стрелять».

В течение последних недель российские блогеры не раз упрекали Лукашенко: мол, отвел свои войска от украинской границы, в результате чего командование Украины освободившиеся военные подразделения направило в Курскую область. Лукашенко уверяет, что сейчас белорусские войска выдвинуты к границе («треть армии мы ввели»), украинцы вынуждены реагировать, таким образом Беларусь помогает россиянам в Курской области. Он говорит: «Они же (украинцы — прим.) перебросили подразделения к нашей границе дополнительно, когда увидели, что мы формируем соответствующие подразделения на границе.

Лукашенко говорил все так, чтобы понравиться российской аудитории: «Империю эту еще никто не побеждал и не победит — Россию».

Снова вернулась воинственная риторика в адрес Запада. Западных политиков Лукашенко назвал «зверями», «сумасшедшими», «безумцами», «нацистами». Звучали традиционные угрозы, в том числе, в очередной раз обещал применить ядерное оружие в какой-то критической ситуации.

Лукашенко всячески подчеркивал свою особую роль в российской политике. «Мы с президентом Путиным…» — рефреном звучало через все интервью.

На ходу организованное интервью стало своеобразной формой оправдания и отчета перед Кремлем.

Но этим дело не ограничилось. 16 августа, через 10 дней после начала украинскими военными Курской операции, Лукашенко наконец провел совещание по вопросам военной безопасности. В ходе которой министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о «высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины». Такая вот запоздалая демонстрация солидарности с Россией.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин