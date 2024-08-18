Харрис опережает Трампа в ключевом штате 2 18.08.2024, 19:20

Именно в этом штате может решиться судьба выборов.

Кандидатка впрезиденты США от демократов Камала Харрис опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в ключевом «колеблющемся» штате — Мичиган. Об этом говорят опубликованные Newsweek 18 августа результаты социологического опроса.

Опрос проводился социологической компанией Rasmussen Reports с 13 по 17 августа 2024 года. В нем приняли участие 1093 вероятных избирателя из Мичигана. Согласно его результатам, Харрис обошла Трампа на 1%. Кандидатку от демократов поддерживают 48% жителей Мичигана, а кандидата от республиканцев — 47%.

Как говорят социологи, преимущество Харрис чуть более явное, если в опрос включить кандидатов и от других партий. Здесь кандидатку от демократов поддерживают 47% респондентов, Трампа — 44%, а кандидатка от Партии зеленых Джилл Стайн, кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер и независимый кандидат Корнел Уэст каждый получают по 1%.

По информации журналистов, Мичиган на данный момент рассматривается как ключевой «колеблющийся» штат, результаты выборов в котором могут решить результаты выборов президента США в целом. Трамп с небольшим перевесом выиграл в Мичигане в 2016 году (до этого в данном штате не поддерживали республиканцев с 1988 года), однако Джо Байден «вернул штат демократам» на выборах-2020.

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