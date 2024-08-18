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Хорватский автопроизводитель презентовал самый мощный в мире электрокар

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  • 18.08.2024, 19:32
  • 3,294
Хорватский автопроизводитель презентовал самый мощный в мире электрокар

Установлен новый рекорд.

Электрический суперкар Rimac Nevera получил лимитированную экстремальную версию R. Выпустят всего 40 таких купе стоимостью 2,53 млн евро. Автомобиль презентовали на ретрошоу в Монтерее (США), пишет «Фокус».

Новый Rimac Nevera R сохранил силовую установку с четырьмя моторами, однако ее отдачу увеличили до 2107 сил. На данный момент это самый мощный электромобиль в мире и второе (после Koenigsegg Gemera) по мощности серийное авто.

Разгон до 100 км/ч (1,81 с) и максимальная скорость (412 км/ч) остались без изменений, но до 200 км/ч и 300 км/ч Rimac Nevera R разгоняется быстрее — за 4,38 с и 8,66 с, соответственно.

Суперкар Rimac Nevera R облегчили на 35 кг (до 2277 кг) за счет несколько меньшей батареи емкостью 108 кВт∙ч и нового карбонового капота. Также авто получило улучшенные карбоново-керамические диски и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а его рулевое управление и полный привод перенастроены.

Кроме того, изменили переднюю часть Rimac Nevera R и существенно доработали аэродинамику. Обвес и огромное антикрыло создают 400 кг прижимной силы при 350 км/ч.

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