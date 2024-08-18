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Украинская разведка показала налет дронов на тылы россиян

  • 18.08.2024, 19:39
  • 2,780
Украинская разведка показала налет дронов на тылы россиян

Видеофакт.

Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

В пресс-службе ГУР показали налет «Сычей» на тыл врага. Дроновые комплексы результативно отработали по целям. Российские объекты пылали.

«Налетели «Сычи» в тылу врага горят военные цели. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов «Сыч», а также fpv-дронов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно - результативно.

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