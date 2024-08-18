Соболенко обыграла первую ракетку мира в полуфинале турнира в Цинциннати

Соболенко обыграла первую ракетку мира в полуфинале турнира в Цинциннати8
- 18.08.2024, 20:17
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Белоруска в двух сетах победила польку Свентек.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати. В полуфинальном поединке Соболенко встречалась с польской спортсменкой Игой Свентек, занимающей лидирующую позицию в мировом рейтинге.
Матч завершился победой белоруски со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 50 минут и приостанавливалась из-за дождя.