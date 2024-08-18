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В Гомеле красят иранские «шахеды» в черный цвет?

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  • 18.08.2024, 20:35
  • 1,008
В Гомеле красят иранские «шахеды» в черный цвет?

Затем их используют для атак на Украину.

Беларусь якобы помогает России модернизировать иранские беспилотники, которые используются для атак на Украину.

На одном из предприятий в Гомеле «шахеды» красят в черный цвет для маскировки во время ночных запусков.

Об этом сообщили в украинском Центре национального сопротивления.

Отмечается, что Россия направляет импортированные из Ирана дроны-камикадзе на гомельский завод во избежание перегрузки собственного производства.

Это свидетельствует об активном использовании Россией белорусского ВПК для поддержки своей агрессии против Украины.

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