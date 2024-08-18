«Азов» показал боевого робота «Лють 2.0» 18.08.2024, 20:51

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Его активно используют бойцы этой украинской бригады.

Военные украинской бригады «Азов» показали боевую платформу «Лють 2.0». Боевой робот помогает военным проводить разведку на опасных территориях.

Об этом сообщает «Азов» на своей странице в Telegram.

Военные объяснили, что украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

«Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой», — добавили в бригаде.

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