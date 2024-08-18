Под Мстиславлем авто с детьми вылетело в кювет
- 18.08.2024, 21:02
Есть пострадавшие.
В Мстиславском районе опрокинулся Citroen, 5 человек пострадали, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло 18 августа около 09:37 на дороге Могилев — Рясно — Мстиславль. 41-летняя водитель отвлеклась и не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, а затем на обочину и в результате заноса съехал в кювет, где опрокинулся.
Водитель и его 4 пассажира доставлены в больницу. Отмечается, что благодаря использованию ремней безопасности, серьезных травм удалось избежать.
По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, среди пострадавших — дети 11 и 13 лет и трое взрослых. Все они госпитализированы в Мстиславскую ЦРБ.