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Путин прилетел с визитом в Азербайджан

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  • 18.08.2024, 22:00
  • 2,932
Путин прилетел с визитом в Азербайджан

Это первый визит главы Кремля в Баку с начала войны.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан. Российские СМИ публикуют видео прибытия главы России в столицу Азербайджана, а также сообщают, что он уже провел неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой.

Как сообщают росСМИ, в ходе переговоров с Алиевым Путин «обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

Кроме того, один из пунктов повестки дня двусторонней встречи - поставки русского газа в Азербайджан в обмен на увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу.

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