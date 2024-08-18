Путин прилетел с визитом в Азербайджан 4 18.08.2024, 22:00

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Это первый визит главы Кремля в Баку с начала войны.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан. Российские СМИ публикуют видео прибытия главы России в столицу Азербайджана, а также сообщают, что он уже провел неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой.

Как сообщают росСМИ, в ходе переговоров с Алиевым Путин «обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

Кроме того, один из пунктов повестки дня двусторонней встречи - поставки русского газа в Азербайджан в обмен на увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу.

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