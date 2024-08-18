Американские ученые рассказали, как качество сна влияет на здоровье 18.08.2024, 22:55

2,444

Ранее считалось, что сон только восполняет энергию организма.

Американские исследователи из Корнелльского университета установили, что качество ночного сна оказывает прямое влияние на восстановление памяти. Ранее считалось, что сон только восполняет энергию организма, однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, подчёркивает его значимость и в других аспектах.

Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с мышами, которым имплантировали электроды в гиппокамп. Исследование показало, что во время глубокого сна нейроны, ответственные за формирование воспоминаний, проходят процесс "перезагрузки". Это помогает мозгу усваивать новую информацию и сохранять уже существующую после пробуждения.

Ученые полагают, что их работа может способствовать развитию методов улучшения памяти, а также помочь людям с болезнью Альцгеймера в поддержании когнитивных функций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com