СМИ узнали, как израильтяне смогли убить самого неуловимого командира «Хезболлы»
- 19.08.2024, 1:56
Помогли хакеры.
В конце июля израильские военные смогли ликвидировать одного из главных командиров ливанской террористической группировки «Хезболла» Фуада Шукра. Он был убит точным ракетным ударом в центре Бейрута.
Издание Wall Street Journal узнало подробности этой операции. Журналисты напомнили, что Шукр был самым скрытным командиром «Хезболлы». Много времени он ограничивал свои контакты несколькими высокопоставленными боевиками, жил и работал в центре Бейрута. Его дом и офис были в одном здании, поэтому ему практически не приходилось выходить из него. Даже соседи почти не видели главаря боевиков. «Мы слышали имя, но никогда его не видели. Он был как призрак», - сказал один из них журналистам.
После атаки боевиков «Хезболлы», в результате которой в одном из израильских сел погибли 12 детей, Шукру позвонили на мобильный телефон.
«Его попросили выйти из офиса и зайти в квартиру. Так террорист поднялся со второго на седьмой этаж»,- сообщило издание со ссылкой на свои источники.
Звонком израильские военные выманили Шукра на верхний этаж здания - если бы удар пришелся по офису боевика на нижних этажах, могли бы пострадать другие люди и здания. Как только Шукр поднялся в квартиру, израильские военные нанесли ракетный удар, в результате которого террорист погиб.
Источники издания допустили, что спецслужбы Израиля получили доступ ко внутренней коммуникации «Хезболлы», поскольку протоколы безопасности группировки запрещают принимать звонки от неизвестных абонентов.