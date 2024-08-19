СМИ узнали, как израильтяне смогли убить самого неуловимого командира «Хезболлы» 19.08.2024, 1:56

Помогли хакеры.

В конце июля израильские военные смогли ликвидировать одного из главных командиров ливанской террористической группировки «Хезболла» Фуада Шукра. Он был убит точным ракетным ударом в центре Бейрута.

Издание Wall Street Journal узнало подробности этой операции. Журналисты напомнили, что Шукр был самым скрытным командиром «Хезболлы». Много времени он ограничивал свои контакты несколькими высокопоставленными боевиками, жил и работал в центре Бейрута. Его дом и офис были в одном здании, поэтому ему практически не приходилось выходить из него. Даже соседи почти не видели главаря боевиков. «Мы слышали имя, но никогда его не видели. Он был как призрак», - сказал один из них журналистам.

После атаки боевиков «Хезболлы», в результате которой в одном из израильских сел погибли 12 детей, Шукру позвонили на мобильный телефон.

«Его попросили выйти из офиса и зайти в квартиру. Так террорист поднялся со второго на седьмой этаж»,- сообщило издание со ссылкой на свои источники.

Звонком израильские военные выманили Шукра на верхний этаж здания - если бы удар пришелся по офису боевика на нижних этажах, могли бы пострадать другие люди и здания. Как только Шукр поднялся в квартиру, израильские военные нанесли ракетный удар, в результате которого террорист погиб.

Источники издания допустили, что спецслужбы Израиля получили доступ ко внутренней коммуникации «Хезболлы», поскольку протоколы безопасности группировки запрещают принимать звонки от неизвестных абонентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com