закрыть
19 августа 2024, понедельник, 3:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ выжигают россиян в Курской области из огнеметных систем

  • 19.08.2024, 3:44
ВСУ выжигают россиян в Курской области из огнеметных систем

Видеофакт.

В Курской области РФ украинские десантники из 80-й бригады применили огнеметные системы «Сівалка-ВМ8» для поражения российских военных и техники. Соответствующую запись опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На видео показана боевая работа одного из подразделений радиационной, химической и биологической защиты сил поддержки, которые в составе 80-й Галицкой бригады ДШВ ведут активные боевые действия в Курской области.

Командование ДШВ пишет: «Потери у россиян немалые. Продолжение следует…».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин