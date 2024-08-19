ВСУ выжигают россиян в Курской области из огнеметных систем
- 19.08.2024, 3:44
Видеофакт.
В Курской области РФ украинские десантники из 80-й бригады применили огнеметные системы «Сівалка-ВМ8» для поражения российских военных и техники. Соответствующую запись опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
На видео показана боевая работа одного из подразделений радиационной, химической и биологической защиты сил поддержки, которые в составе 80-й Галицкой бригады ДШВ ведут активные боевые действия в Курской области.
Командование ДШВ пишет: «Потери у россиян немалые. Продолжение следует…».