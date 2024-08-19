Американский адмирал заявил о необходимости ударить по Керченскому мосту

Американский адмирал заявил о необходимости ударить по Керченскому мосту1
- 19.08.2024, 5:55
Это полностью законная цель.
Крымский мост является не только очень важным с логистической точки зрения, но и с символической, ведь он связывает Россию с Крымом, а также является символом власти РФ в оккупированном полуострове. Об этом в интервью «Голосу Америки» сказал адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.
«Есть также паромная переправа, которая... даже важнее для логистики. Поэтому надо поразить... обе цели», - высказал мнение Монтгомери.
Также он заявил, что у украинцев есть оружие, которое может поразить мост и это является законной целью, ведь россияне захватили силой Крымский полуостров.
«Это законная военная цель. И поскольку у них (украинцев) есть оружие, нужное, чтобы нанести удары, им, пожалуй, стоит это рассмотреть. Но также им стоит взвесить и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что (у Украины) есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем», - прокомментировал американский адмирал.