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Зачем Путин полетел в Азербайджан?

  • 19.08.2024, 5:59
Зачем Путин полетел в Азербайджан?

Одна из главных тем — газ.

Путин в Азербайджане. Согласно официальной информации, его визит продлится два дня — 18 и 19 августа. По сообщению Кремля, во время визита будут обсуждаться вопросы развития союзнических и стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. Ожидается, что Путин также обсудит с президентом Ильхамом Алиевым мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, пишет BBC.

Это первый визит Владимира Путина в Азербайджан после того, как он начал войну против Украины два года назад.

Этот визит также происходит в то время, когда Украина вторглась на российскую территорию и бои идут в самой России.

После того как Запад изолировал Путина за аннексию украинских земель, он стремится укрепить свои связи с союзниками и найти новых.

Он подписал соглашение о союзничестве с Азербайджаном в те дни, когда его армия вторглась на украинскую территорию. Несмотря на то, что азербайджанское правительство сохраняет хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина. Нынешний государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что у него есть поддержка.

Примечательно, что до визита в Азербайджан Путин совершил государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам.

Вопрос газа

После вторжения России в Украину и введения западных санкций Москва прекратила экспорт газа в европейские страны. Взамен Азербайджан подписал соглашение с Европейским союзом и согласился увеличить экспорт газа для снабжения стран Европы, которые остались без российского газа.

Политический аналитик Фуад Шахбазов считает, что основные цели текущего визита Владимира Путина в Азербайджан связаны с экономическими и, в первую очередь, энергетическими вопросами.

По его мнению, во время визита может быть подписан новый документ о транспортировке газа между Азербайджаном и Россией.

«Может быть подписан документ о поставках российского газа в Азербайджан в обмен на увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу. То есть российский газ можно будет использовать для внутреннего рынка. Кроме того, может быть подписан документ о сотрудничестве в экономической сфере», — считает Фуад Шахбазов.

По словам Шахбазова, другая цель этого визита может заключаться в укреплении позиций России в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Он считает, что в последнее время западные институты активизировались в урегулировании конфликта между двумя странами, и Россия заинтересована в том, чтобы восстановить свое влияние в регионе южного Кавказа.

«Этот визит направлен на подтверждение интереса России к региону», — отметил Шахбазов.

Поддержка мирного соглашения

«Российская сторона по-прежнему готова всячески способствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на Кремль.

Азербайджан и Армения в последние месяцы ведут прямые переговоры о делимитации границ и заключении мирного договора, выражая готовность к подписанию мирного соглашения.

В августе Баку и Ереван исключили из проекта мирного соглашения пункт о транспортной магистрали, связывающей Азербайджан и его эксклав Нахичевань, или, как её называют в Баку, «Зангезурский коридор». Этот вопрос был отложен для обсуждения на следующем этапе переговоров.

Баку и Москва хотели, чтобы дорога между Азербайджаном и Нахичеванью контролировалась Россией, но Армения выступила против этого.

Разногласия между Арменией и Россией проявились после Второй Карабахской войны. Официальный Ереван недоволен тем, что Россия и ОДКБ не оказали ему помощи во время войны. Обращение Армении к западным странам за оружием и подготовкой армии также вызвало недовольство России. Официальная Москва не приветствует присутствие стран-членов НАТО в Армении.

Эти факторы (а также личная неприязнь между Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном) отдалили Россию и Армению в последние годы.

Несмотря на то, что Россия и Армения являются союзниками, Владимир Путин не поехал туда, поскольку Армения является членом соглашений о выполнении решений Международного уголовного суда (МУС). 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Есть ли связь визита с Ираном?

Незадолго до сегодняшнего визита Путина, 6 августа в Азербайджане побывал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Его маршрут в Баку проходил через Иран.

Сергей Шойгу посетил Иран через неделю после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и провел встречу в Баку, после чего вернулся на родину. Во время визита Шойгу говорил о таких вопросах, как мир и безопасность на Южном Кавказе, но посетил из стран региона только Азербайджан.

Эксперты считают, что визит высокопоставленного российского чиновника сначала в Тегеран, а затем в Баку, может быть связан с возможной эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. По мнению аналитика Фуада Шахбазова, Россия обеспокоена возможной скрытой поддержкой Израиля со стороны Азербайджана в случае конфликта между Ираном и Израилем.

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