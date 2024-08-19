The Guardian: Заход ВСУ в Курскую область — лишь первый этап1
- 19.08.2024, 7:43
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Украинцы каждый день берут в плен до 150 россиян.
Вторжение в Курскую область России является лишь первым из «нескольких этапов» операции ВСУ. Об этом рассказал The Guardian глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, поделившись некоторыми ранее неизвестными деталями украинского вторжения.
Дрозденко рассказал изданию, что принимал непосредственное участие в планировании операции и входил в узкий доверенный круг посвященных. По его словам, он не может много рассказать о подготовке к вторжению, поскольку это лишь первый этап операции.
«Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов», - сказал Дрозденко.
Также он рассказал, что ВСУ иногда берут в день «по 100-150 военнопленных», многие из них - молодые призывники, которые не хотят воевать.
Кроме того, он рассказал, что больницы в Сумах готовились принять много раненых после начала вторжения, однако в результате операции жертв было неожиданно мало.
«В первый день операции было всего 15 жертв. Шестьдесят, семьдесят процентов из них были очень легкими, вызванными бомбовыми повреждениями, осколками», — добавил он.