«Кадыров готов предать» 19.08.2024, 7:46

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Глава Чечни понимает, что российская империя обречена.

Курская операция ВСУ в очередной раз показала немощность главаря Чечни Рамзана Кадырова и его приспешников - он не заинтересован в военном содействии правителю РФ Владимиру Путину, ведь армию бережет для других целей. Об этом в интервью «24 каналу» сказал народный депутат Украины Олег Дунда.

По его словам, Кадыров уже сейчас понимает, что российская империя в виде, каком есть сейчас, обречена. А поскольку у него немало врагов, то после ухода от власти Путина ему придется бороться не только за власть, а за собственную жизнь.

«Многие его враги хотят выставить счет за то, что он делал в течение 20 лет. Сделать с ним то, что сделал ливийский народ с Муаммаром Каддафи», - считает депутат.

Он подчеркнул, что Кадыров совсем не заинтересован участвовать в военных действиях и терять свою армию, ведь она ему понадобится во время развала России.

«С первого дня назначения Кадыров готов предать Путина, готовится к этому постоянно. Он чувствует, что конец Путина скоро наступит», - подчеркнул Дунда.

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