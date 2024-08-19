«Это граничит с сенсацией»: СМИ удивлены давлением Китая на белорусский режим 2 19.08.2024, 7:53

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Фото: PAP/Jacek Turczyk

Польша показала хороший пример для других стран.

Польша вынудила Китай оказать давление на Лукашенко, чтобы тот ограничил количество мигрантов, отправляемых на границу. Может ли Германия последовать примеру Польши и проявить больше смелости в отношениях с Пекином?

«Это граничит с сенсацией. (…) Польша оказывает давление на Китай и добивается успеха. Это удивительный урок для немецкого правительства. Берлин обычно откладывает угрозы Китаю, опасаясь возмездия со стороны Пекина», — пишет Кристоф фон Маршалл на сайте газеты Tagesspiegel.

«Польша действует смелее, чем Германия? Или у нее есть лучшие инструменты давления?» — задается вопросом автор.

Как пишет фон Маршалл, у властей в Варшаве давняя проблема с восточным соседом — Беларусью. Лукашенко отправляет мигрантов с Ближнего Востока на границу с Польшей, чтобы дестабилизировать Евросоюз.

В июне президент Польши Анджей Дуда обсудил ситуацию на границе с главой КНР Си Цзиньпином и попросил его использовать свое влияние на Лукашенко. В противном случае Польша будет вынуждена полностью закрыть границу с Беларусью, пишет фон Маршалл, ссылаясь на слова директора Центра стратегических исследований Варшавского института предпринимательства (WEI) Лукаша Войдыги.

С тех пор количество нелегалов на польско-белорусской границе «значительно сократилось».

Китаю нужен открытый торговый путь через Беларусь для экспорта в ЕС. Железнодорожный транспорт через Россию и Беларусь является самым быстрым сообщением – занимает 26 дней. Альтернативные маршруты длиннее и дороже.

Угроза закрыть границу оказалась эффективной даже против такой мировой державы, как Китай, пишет фон Маршалл. Немецкий журналист приводит мнение Войдыги о том, что Польша хочет использовать свое влияние, чтобы добиться освобождения из тюрем политзаключенных, в том числе — лидера польской диаспоры Анджея Почобута.

Может ли позиция Польши стать образцом для Германии? – задается вопросом автор.

Аналитик Кай-Олаф Ланг из Фонда науки и политики (SWP) считает, что примером могут служить действия польских властей.

«Польша эффективно использует одно из своих немногих преимуществ по отношению к Беларуси, а также по отношению к Китаю», — сказал Ланг. Он добавил, что полезно, чтобы Польша занимала критическую позицию по отношению к Китаю, но сохраняла каналы связи с Пекином на самом высоком уровне, включая президентов.

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