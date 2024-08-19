Белорусам нужно привыкать к новой реальности в обменниках 1 19.08.2024, 7:56

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Доллар скачет то вверх, то вниз.

На белорусском валютном рынке на прошлой неделе обошлось без локальных рекордов, когда в понедельник-вторник 12 и 13 августа обменный курс доллара США прибавил за два дня +3,27% и во вторник рынок закрылся на USD/BYN 3,2269, пишет сайт myfin.by.

К концу недели, правда, курс скорректировался до USD/BYN 3,1516. Итого недельное изменение курса доллара США составило +0,87%. С начала года сохраняется снижение курса доллара на -0,82%.

Российский рубль на белорусском валютном рынке за это же время проделал обратный путь и во вторник рубль падал до минимума с мая этого года в RUBBYN 3,4982 за 100 российских рублей. За два первых дня российский рубль снижался на -2,30%. Но к концу недели ситуация также восстановилась до общего снижения курса рубля на -0,96%. Закрылась прошлая неделя с курсом RUB/BYN 3,5464 за 100 российских рублей.

Поскольку доля российского рубля в валютной корзине Нацбанка самая объёмная, в целом за предыдущую неделю корзина подешевела на -0,17% и остановилась на 0,1749 п.п. Это достаточно важный итог прошлой недели, который свидетельствует о том, что общая ситуация на валютном рынке находится в комфортной зоне и каких-либо причин для беспокойства нет. Возникает один вопрос – чем же был вызван подобный всплеск волатильности и как ситуация может развиваться впредь?

Цена на нефть и сохраняющаяся жесткая ДКП Банка России поддерживают российский рубль, а с ним и белорусскую национальную валюту. Растущий спрос на доллары и евро будет поджимать рубль вверх. Возможно, баланс спроса и предложения сдвинется в пользу рубля на фоне приближения налогового периода в России, пик которого придется на 28 августа.

На внебиржевом рынке Форекс все внимание на публикацию в среду 21 августа протоколов заседания FOMC ФРС США. Кроме этого, очень важным событием этой недели обещает стать выступление руководителя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (пятница 23 августа 17:00 по Минску). Этот саммит – один из самых представительных финансовых форумов и, в преддверии сентябрьского заседания ФРС, выступление Пауэлла приобретает особую значимость.

На белорусском валютном рынке обменный курс доллара США будет находиться в коридоре USD/BYN 3,155 – 3,185. Российский рубль ожидается около текущих значений с перспективой роста до RUB/BYN 3,550 за 100 российских рублей.

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