The Economist: ВСУ готовили операцию в другой области РФ 19.08.2024, 8:07

5,934

Фото: Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Главком Сырский сбил россиян с толку.

Операция ВСУ в Курской области РФ, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.

Как пишет The Economist, при планировании командование рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, рассказывая их только узкой группе генералов и сотрудников служб безопасности. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.

Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручала это ГУР - его подключили только на поздней стадии подготовки операции.

По словам одного из источников, западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили украинским войскам начать атаку до того, как противник понял, что происходит.

Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий. Так, подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от потенциального российского нападения на Сумы. Параллельно в СМИ появилась информация, что это может произойти вскоре.

«Ротация состоялась примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу», - делится один из собеседников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, только в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение - новые каски со встроенными наушниками и новые штурмовые винтовки. При этом ранее они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. В то же время 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой части операции. Возможно, именно поэтому Россия сначала не восприняла прорыв не слишком серьезно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com