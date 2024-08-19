The Economist: ВСУ готовили операцию в другой области РФ
- 19.08.2024, 8:07
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Главком Сырский сбил россиян с толку.
Операция ВСУ в Курской области РФ, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.
Как пишет The Economist, при планировании командование рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.
Генерал ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне, рассказывая их только узкой группе генералов и сотрудников служб безопасности. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским он говорил с глазу на глаз, без своего штаба.
Большинство информации армейская разведка узнавала самостоятельно, а не поручала это ГУР - его подключили только на поздней стадии подготовки операции.
По словам одного из источников, западные союзники также не знали о том, к чему готовилась Украина. Ограниченные коммуникации до уровня служебной необходимости позволили украинским войскам начать атаку до того, как противник понял, что происходит.
Сырский сбил противника с толку, скрыв прибытие самых опытных дивизий. Так, подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от потенциального российского нападения на Сумы. Параллельно в СМИ появилась информация, что это может произойти вскоре.
«Ротация состоялась примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу», - делится один из собеседников The Economist.
Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное, только в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение - новые каски со встроенными наушниками и новые штурмовые винтовки. При этом ранее они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими селами. В то же время 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.
Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой части операции. Возможно, именно поэтому Россия сначала не восприняла прорыв не слишком серьезно.