ISW рассказал, как развивается наступление Украины в Курской области 19.08.2024, 8:15

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Главные выводы.

ВСУ продолжили атаковать по всему фронту в Курской области 18 августа и незначительно продвинулись в юго-восточном направлении от Суджи. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отмечают — геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, демонстрируют, что армия РФ наносит удар по украинской бронетехнике в северной части Мартыновки (населенный пункт к северо-востоку от Суджи), что указывает на то, что украинские силы недавно продвинулись туда.

Российские «военкоры» заявили 18 августа, что ВСУ захватили Троицкое (к югу от районного центра Коренево и примерно в двух километрах от украино-российской границы) и продвинулись по направлению к Семеновке (к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы).

Министерство обороны РФ и российские «военкоры» также утверждают, что украинские силы атакуют на окраинах Коренево, к юго-западу от данного населенного пункта около Комаровки; к востоку около Ольговки; к северо-востоку около Алексеевского, Сафоновки, Кромских Быков, Каучука и Шептуховки; к северу от Суджи в районе Черкасского Поречного и Русского Поречного; и к юго-востоку от Суджи в районе Озерки, Гири и Борки.

Как отмечают в ISW, геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, указывают на то, что ВСУ продолжают действовать по всему максимально заявленному пределу наступления в Курской области.

По данным российских «военкоров», есть неподтвержденные сообщения о том, что ВСУ вошли в Отрубу (к северу от Теткино и на западном берегу реки Сейм), и о том, что украинские военнослужащие действуют вблизи непосредственно Теткино.

Командующий украинскими ВВС генерал-лейтенант Николай Олещук 18 августа опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинские войска наносят авиаудар по мосту через реку Сейм в Званном (к юго-востоку от Коренево), в результате чего вдоль шоссе образовалась большая воронка.

Российские «военкоры» и оппозиционные СМИ разошлись во мнениях относительно последствий ущерба для логистики армии РФ — некоторые источники утверждают, что удар лишь частично повредил мост, в то время как другие утверждают, что удар сделал мост непроходимым и что в районе Карыжа (к западу от Званного) остался один пригодный для использования мост. Тем не менее, есть сообщения, что ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушково и нанесли удар 16 августа, но не разрушили мост в Званном.

Основные выводы аналитиков ISW:

18 августа украинские войска продолжили наступление по всему своему выступу в Курской области и незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи;

Украинское вторжение в Курскую область по-прежнему вынуждает Россию передислоцировать силы из других районов театра военных действий, и, вероятно, последующие этапы боевых действий на территории России потребуют дополнительных российских сил и средств в этом районе.

В ночь с 17 на 18 августа украинские войска нанесли удар по российской нефтебазе в Ростовской области, которая снабжает нефтью российских военных.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла информацию о планах России начать переговоры с Украиной и Катаром о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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